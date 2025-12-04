Aquidauana terá máxima de 36°C e possibilidade de chuva nesta quinta

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C nesta quinta-feira (4). O município deve ter céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



As condições atmosféricas favorecem períodos de instabilidade, especialmente no período da tarde, quando o calor e a umidade aumentam a formação de áreas de chuva. O Inmet orienta atenção para descargas elétricas e rajadas de vento que podem ocorrer junto às trovoadas.



A recomendação é evitar áreas abertas durante tempestades e redobrar os cuidados no trânsito devido à redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

