Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 09:58

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana terá máxima de 36°C e possibilidade de chuva nesta quinta

O município deve ter céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 07:10

Atualizado em 04/12/2025 às 08:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C nesta quinta-feira (4). O município deve ter céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As condições atmosféricas favorecem períodos de instabilidade, especialmente no período da tarde, quando o calor e a umidade aumentam a formação de áreas de chuva. O Inmet orienta atenção para descargas elétricas e rajadas de vento que podem ocorrer junto às trovoadas.

A recomendação é evitar áreas abertas durante tempestades e redobrar os cuidados no trânsito devido à redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana e Sebrae alinham ações para simplificar abertura de empresas

• Aquidauana intensifica coleta de inservíveis em distritos

• 17ª Feira de Arte e Cultura de Aquidauana começa nesta sexta com edição natalina

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana terá ação de empregabilidade com vagas da Simasul

Bombeiros

Homem desaparece após tentar atravessar o Rio Aquidauana; buscas continuam

Meio ambiente

Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

Pelotão Esperança promove educação ambiental com plantio de mudas

Confira as fotos da entrega de boinas do Pelotão Delta

Pelotão Esperança promove ação de educação ambiental em alusão ao Dia da Árvore

Acidente

Homem sofre pisão de égua após queda em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Trânsito

Jovem fica inconsciente após colisão entre carro e moto no Nova Aquidauana

O motociclista precisou ser transferido para Campo Grande

Clima

Aquidauana terá calor de 38°C e chance de trovoadas nesta quarta

O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo