Aquidauana terá quarta-feira com variação térmica e possibilidade de chuva

Lise Lima/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quarta-feira (8) em Aquidauana indica um dia de temperaturas variando entre 16 °C e 33 °C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município deve registrar céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia e também durante a noite.



De acordo com o Inmet, o avanço de uma área de instabilidade atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região, especialmente durante o período da tarde. As chuvas podem ocorrer de forma localizada, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.



O órgão recomenda atenção aos moradores para eventuais mudanças bruscas no tempo, típicas desta época do ano, quando a combinação de calor e umidade aumenta as chances de temporais. Apesar da elevação das temperaturas no período da tarde, o início da manhã deve registrar sensação de frio, com a mínima em torno de 16 °C.



A tendência é que o clima permaneça instável também nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas em pontos do município e região.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!