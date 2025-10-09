A temperatura mínima prevista é de 18 °C
Rhobson Lima/ O Pantaneiro
Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C, aponta Inmet
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que Aquidauana terá tempo estável nesta quinta-feira (9). A temperatura mínima prevista é de 18 °C, e a máxima pode chegar a 36 °C ao longo do dia.
O céu deve permanecer com poucas nuvens, sem previsão de chuva para o município. A condição indica predomínio de tempo seco, com variação térmica entre a manhã e a tarde.
O Inmet recomenda atenção quanto à exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes, especialmente no início da tarde, e reforça a importância da hidratação diante das altas temperaturas típicas da região nesta época do ano.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Feirão do Emprego oferece vagas na Simasul Siderurgia
Simasul completa 20 anos com trajetória de colaborador pioneiro
Responsabilidade social da Simasul apoia futebol de base em Aquidauana
Polícia
Droga estava escondida em bobinas de corda e tinha como destino a cidade de Campinas
Geral
Com manobra de Heimlich, profissional desobstruiu vias aéreas da vítima
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS