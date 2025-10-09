Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 08:49

Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C

A temperatura mínima prevista é de 18 °C

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 07:10

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C, aponta Inmet

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que Aquidauana terá tempo estável nesta quinta-feira (9). A temperatura mínima prevista é de 18 °C, e a máxima pode chegar a 36 °C ao longo do dia.

O céu deve permanecer com poucas nuvens, sem previsão de chuva para o município. A condição indica predomínio de tempo seco, com variação térmica entre a manhã e a tarde.

O Inmet recomenda atenção quanto à exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes, especialmente no início da tarde, e reforça a importância da hidratação diante das altas temperaturas típicas da região nesta época do ano.

