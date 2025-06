Aquidauana terá sábado de temperatura amena, mas protetor solar é indispensável

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter um sábado de clima ameno e tempo firme, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec). Os termômetros, neste dia 28, devem registrar mínima de 17°C ao amanhecer, subindo gradualmente para máxima de 29°C durante a tarde, com céu parcialmente nublado e períodos de sol entre nuvens.

A umidade relativa do ar varia entre 45% e 75%, mantendo o clima confortável, enquanto os ventos devem soprar de forma moderada em algumas rajadas, contribuindo para a sensação de frescor mesmo nos horários mais quentes.

Apesar das temperaturas agradáveis, a radiação solar segue intensa, especialmente no período entre 9h e 15h, quando o índice UV permanece elevado mesmo em dias de céu encoberto ou nublado. Por isso, a recomendação é utilizar protetor solar diariamente, independentemente do clima, para proteger a pele contra os danos causados pelos raios ultravioleta.

O uso de chapéus, roupas leves de manga longa e óculos de sol também é indicado para quem for circular ao ar livre neste sábado, principalmente em atividades como feiras, práticas esportivas, visitas ao Pantanal ou passeios nos eventos culturais em Aquidauana.

A previsão para os próximos dias indica a manutenção do tempo firme, com pequenas variações de temperatura e sem previsão de chuva significativa para a região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!