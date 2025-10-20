Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 08:06

Clima

Aquidauana terá segunda-feira com céu aberto e variação térmica

As temperaturas devem variar entre 17ºC de mínima e 33ºC de máxima

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 07:10

Atualizado em 20/10/2025 às 07:29

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta segunda-feira (20) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com poucas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas devem variar entre 17ºC de mínima e 33ºC de máxima, característica de início de semana com manhãs mais amenas e elevação de calor no período da tarde.

O Inmet orienta a população a manter a hidratação e atenção às condições climáticas, especialmente para quem realiza atividades ao ar livre.

