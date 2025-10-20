Aquidauana terá segunda-feira com céu aberto e variação térmica

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta segunda-feira (20) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com poucas nuvens ao longo do dia.



As temperaturas devem variar entre 17ºC de mínima e 33ºC de máxima, característica de início de semana com manhãs mais amenas e elevação de calor no período da tarde.



O Inmet orienta a população a manter a hidratação e atenção às condições climáticas, especialmente para quem realiza atividades ao ar livre.

