Aquidauana terá segunda-feira com céu aberto e variação térmica

As temperaturas devem variar entre 17ºC de mínima e 33ºC de máxima
Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta segunda-feira (20) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com poucas nuvens ao longo do dia.
As temperaturas devem variar entre 17ºC de mínima e 33ºC de máxima, característica de início de semana com manhãs mais amenas e elevação de calor no período da tarde.
O Inmet orienta a população a manter a hidratação e atenção às condições climáticas, especialmente para quem realiza atividades ao ar livre.
