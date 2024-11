Aquidauanense enfrenta mais um sábado de calor

O Pantaneiro

Neste sábado, 8 de novembro de 2024, Aquidauana deve registrar temperaturas altas, com máximas em torno de 35°C durante o dia e mínimas em torno de 23°C à noite. A previsão indica céu claro, sem previsão de chuvas significativas, e os índices de radiação ultravioleta devem permanecer altos, exigindo cuidados com a exposição solar.

Durante a manhã, o clima será ameno, mas as temperaturas rapidamente aumentarão no período da tarde. Para quem pretende realizar atividades ao ar livre, é recomendado o uso de protetor solar e a ingestão de líquidos para evitar a desidratação. A noite será agradável, com uma leve queda de temperatura, porém ainda quente para o padrão noturno.

Este cenário climático seco e quente é típico da estação, e as previsões apontam para uma continuidade desse padrão para os próximos dias, com baixo índice de precipitação e temperaturas elevadas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).