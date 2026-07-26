Aquidauanense vence e conquista o bicampeonato da série B de futebol

Aquidauanense Futebol Clube

O Aquidauanense está de volta à primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Azulão venceu o Campo Grande por 3 a 1 na tarde deste domingo (26), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e garantiu matematicamente o acesso à elite do futebol estadual em 2027.

Líder isolado da Série B, o Aquidauanense entrou em campo precisando de uma vitória simples para confirmar o retorno à primeira divisão. Com o resultado positivo, a equipe alcançou seu principal objetivo na competição e fez a festa da torcida que acompanhou a partida na capital.

Antes da partida, o Aquidauanense liderava a competição com 12 pontos, seguido pelo Comercial, com 10. União ABC e Misto apareciam com oito pontos cada, enquanto outras equipes ainda lutavam por uma vaga na zona de acesso.

A campanha garante ao Aquidauanense o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense na temporada de 2027. A equipe agora volta suas atenções para a disputa pelo título da competição.

A vitória por 3 a 1 foi comemorada pela torcida azulina, que organizou uma caravana para acompanhar o confronto em Campo Grande.