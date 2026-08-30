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Banda de Aquidauana conquista bicampeonato estadual de fanfarras

Grupo da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade mantém o título sul-mato-grossense e agora se prepara para representar o Estado no Campeonato Brasileiro, em João Pessoa (PB)

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 13:46

Atualizado em 30/08/2026 às 13:49

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Banda de percursão Mário Guerreiro / Redes Sociais

A música e a dedicação dos jovens de Aquidauana voltaram a fazer história. A Banda de Percussão Mário Guerreiro, da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, conquistou mais uma vez o título do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul, realizado neste sábado (29), em Dourados.

Com a vitória, a banda mantém o título e se consagra como bicampeã estadual, reafirmando a força de Aquidauana no cenário das bandas e fanfarras de Mato Grosso do Sul.

A competição reuniu corporações musicais de diferentes municípios do Estado, em uma grande celebração da música, da disciplina e da cultura. Representando Aquidauana, os integrantes da Mário Guerreiro apresentaram um espetáculo construído a partir de meses de ensaios, preparação, dedicação e comprometimento.

O resultado também amplia uma trajetória de conquistas que já ultrapassa as fronteiras de Mato Grosso do Sul. Além de atual bicampeã estadual, a Banda de Percussão Mário Guerreiro é a atual campeã brasileira, levando o nome de Aquidauana ao mais alto nível das competições nacionais.

À frente do trabalho está o maestro Jeilson Freitas, que carrega uma trajetória marcada por importantes conquistas estaduais e brasileiras à frente de fanfarras. Ao seu lado, a professora Murieli também desempenha papel fundamental na preparação e no acompanhamento dos estudantes.

A experiência do maestro, somada ao empenho dos alunos, professores e de toda a comunidade escolar, tem sido essencial para a construção de uma banda cada vez mais competitiva e, principalmente, para a formação dos jovens por meio da música.

Mais do que troféus, cada conquista representa o resultado de um trabalho coletivo que envolve estudantes, educadores, familiares e todos aqueles que acreditam na música como instrumento de transformação. A participação em bandas e fanfarras contribui para desenvolver disciplina, responsabilidade, concentração, trabalho em equipe e senso de pertencimento.

De olho no Campeonato Brasileiro

Depois de celebrar mais um título estadual, a Banda de Percussão Mário Guerreiro já tem um novo desafio pela frente. O grupo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, que será realizado em João Pessoa, na Paraíba.

A missão será defender o título nacional e, mais uma vez, representar Aquidauana e Mato Grosso do Sul em uma das principais competições do país.

Com o bicampeonato estadual conquistado em Dourados e o título brasileiro ainda em suas mãos, a Mário Guerreiro segue sua caminhada com a mesma fórmula que marcou suas conquistas: talento, disciplina, dedicação e muito orgulho de representar Aquidauana.

Aquidauana está novamente no topo de Mato Grosso do Sul — e agora a Banda de Percussão Mário Guerreiro se prepara para buscar mais um título brasileiro

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