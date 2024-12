Bebedeira gera confusão na Avenida Pantaneta, em Aquidauana; veja o vídeo

Reprodução / Redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção dos moradores de Aquidauana ao registrar uma confusão na movimentada Avenida Pantaneta. O fato ocorreu na noite da última quinta-feira, 12, envolvendo várias pessoas em uma briga em via pública.



Nas imagens, é possível ver os dois envolvidos trocando agressões em meio a um cenário de bebedeira. Durante a briga, um dos homens foi atingido por uma garrafa, enquanto o outro foi golpeado com um capacete. A confusão rapidamente atraiu olhares de quem passava pelo local.



O jornal O Pantaneiro entrou em contato com a Polícia Civil e foi informado que, até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado relacionado ao caso.