Acessibilidade

27 de Dezembro de 2025 • 13:27

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Calor predomina em Aquidauana e dia será de tempo firme

Não há previsão de chuva, o que mantém o céu com poucas nuvens e favorece atividades ao ar livre

Redação

Publicado em 27/12/2025 às 08:55

Atualizado em 27/12/2025 às 09:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana terá um dia marcado pelo calor e pelo tempo estável. As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e 34°C durante a tarde, reforçando a sensação de abafamento ao longo do dia.

Não há previsão de chuva, o que mantém o céu com poucas nuvens e favorece atividades ao ar livre. No entanto, especialistas recomendam cuidados com a saúde, como hidratação constante, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Com o tempo seco e as altas temperaturas, a população também deve ficar atenta à umidade do ar, que tende a diminuir nos períodos mais quentes do dia. A orientação é reforçar a ingestão de líquidos e buscar locais arejados.

O cenário típico de calor segue predominando na região, sem indicativos de mudanças significativas no curto prazo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Homem fica ferido após pisar em vidro na região central de Aquidauana

Transparência

Aquidauana realiza audiência de prestação de contas da assistência social

Esporte

Aquidauana sedia etapa final do Circuito Unimed de Vôlei de Praia 2025

Atleta de Aquidauana conquista título no vôlei de praia nacional

Talita Antunes retornar às quadras de vôlei de praia no domingo

Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

Ocorrência

Casa é arrombada e televisão furtada no bairro da Serraria em Aquidauana

Publicidade

Esportes

Final do 76º Campeonato Amador de Aquidauana acontece neste sábado

ÚLTIMAS

Sorte

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

Últimos dias para apostar no concurso que deve pagar R$ 1 bilhão

Investigação

Prática ilegal de agências ameaça sistema da TCA em Bonito

Os registros revelam uma prática considerada grave: o desestímulo deliberado ao cumprimento da Taxa de Conservação Ambiental

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo