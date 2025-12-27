Calor predomina em Aquidauana e dia será de tempo firme

Aquidauana terá um dia marcado pelo calor e pelo tempo estável. As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e 34°C durante a tarde, reforçando a sensação de abafamento ao longo do dia.

Não há previsão de chuva, o que mantém o céu com poucas nuvens e favorece atividades ao ar livre. No entanto, especialistas recomendam cuidados com a saúde, como hidratação constante, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Com o tempo seco e as altas temperaturas, a população também deve ficar atenta à umidade do ar, que tende a diminuir nos períodos mais quentes do dia. A orientação é reforçar a ingestão de líquidos e buscar locais arejados.

O cenário típico de calor segue predominando na região, sem indicativos de mudanças significativas no curto prazo.