Campus Aquidauana da UFMS lança nova edição da Revista Pantaneira

UFMS

Na última edição da Revista Pantaneira (v. 26, 2025), periódico acadêmico ligado ao **Programa de Pós-Graduação em Geografia do Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi lançada uma nova coleção de artigos que reafirma o compromisso da revista com a pesquisa interdisciplinar e o fortalecimento do debate científico na região do Pantanal.



A Revista Pantaneira tem como missão tradicional publicar artigos originais que divulguem resultados de pesquisas desenvolvidas pela comunidade acadêmica da Geografia e áreas correlatas, estimulando a difusão do conhecimento interdisciplinar e promovendo o diálogo entre autores e leitores.

Novos nomes na equipe editorial



A edição atual marca uma etapa importante no processo editorial da revista com a entrada de novos editores responsáveis pela seleção e organização dos conteúdos. Foram nomeados:

Prof. Dr. Gustavo da Silva

Profa. Dra. Márcia Ayala Almeida

Prof. Dr. Ricardo Henrique Gentil Pereira

Eles assumem a condução da revista com o apoio de Prof. Dr. Elias Rodrigues da Cunha e Prof. Dr. Fernando Rodrigo Farias, todos docentes da UFMS – Campus Aquidauana. Essa equipe reúne experiência acadêmica e afinidade com os temas geográficos e regionais que permeiam as pesquisas publicadas.

Artigos que valorizam cultura e pesquisa científica

A edição traz uma variedade de artigos que abordam temas de interesse geográfico, ambiental, social e cultural:



“Dóris Mendes Trindade, uma voz feminina no jornal O Pantaneiro” — escrito por Lise Rossi Jones Lima resgata a importância da professora e escritora Dóris Mendes Trindade, que atuou como articulista no Jornal O Pantaneiro na década de 1960, destacando sua contribuição à comunicação local e à história do jornalismo no Pantanal.

Outros artigos tratam de temas diversos, como educação ambiental, geoeconomia regional e biotas aquáticas.

O texto dedicado a Dóris Mendes Trindade destaca o papel de uma mulher pantaneira que, desde meados do século XX, deixou marcas significativas na imprensa regional e na preservação da memória local, contribuindo para a cultura e identidade da região do Pantanal.



Acesso aberto ao conhecimento

A Revista Pantaneira mantém o seu formato de acesso aberto, permitindo que pesquisadores, estudantes e o público em geral tenham acesso às pesquisas completas por meio do Portal de Periódicos da UFMS. A iniciativa reforça o compromisso da universidade com a democratização do conhecimento e com a promoção de debates científicos que ultrapassam os limites acadêmicos.



Acesse e prestigie a Revista Pantaneira no link:

https://periodicos.ufms.br/index.php/revpan/issue/view/1027