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Meteorologia

Com frio perdendo força, sábado terá máxima de 30°C em Aquidauana

Após uma semana marcada por madrugadas e manhãs geladas, temperatura volta a subir

Anibal Placêncio

Publicado em 27/06/2026 às 07:14

Atualizado em 27/06/2026 às 07:29

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Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia, mas não há previsão de chuva / O Pantaneiro

Depois de uma primeira semana de inverno marcada por temperaturas baixas e madrugadas geladas, o frio começa a dar uma trégua em Aquidauana. A previsão do Climatempo indica que este sábado (27) será de elevação gradual das temperaturas, com mínima de 18°C e máxima de 30°C.

O dia será de sol entre nuvens, com períodos de céu mais nublado. Apesar da maior nebulosidade em alguns períodos, não há previsão de chuva, segundo o Climatempo.

Nos últimos dias, os moradores da região enfrentaram uma das semanas mais frias do ano, com os termômetros chegando a marcar 9°C em Aquidauana. Com o afastamento da massa de ar polar que provocou a queda acentuada das temperaturas, o clima começa a ficar mais agradável durante o período da tarde, principalmente.

A umidade relativa do ar deve variar entre 94% nos horários mais úmidos, enquanto os ventos serão fracos, com velocidade média de 5 km/h. A sensação térmica poderá oscilar entre 18°C e 24°C ao longo do dia.

A recomendação é que a população ainda mantenha um agasalho nas primeiras horas da manhã e durante a noite, quando as temperaturas seguem mais amenas.

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