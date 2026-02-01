CRA é derrotado pelo Naviraiense por 2 a 1 no Estádio Noroeste

CRATV

O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) foi derrotado por 2 a 1 pelo Naviraiense na tarde de ontem (31/01), em partida válida pela Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O confronto foi realizado no Estádio Noroeste, em Aquidauana, e marcou a segunda derrota consecutiva da equipe aquidauanense na competição, desta vez diante de sua torcida.

O CRA começou melhor e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Geandro, levando entusiasmo aos torcedores presentes no estádio. No entanto, a reação do time visitante não demorou. O Naviraiense chegou ao empate ainda na etapa inicial, equilibrando a partida e aumentando a pressão sobre o time da casa.

O time de Naviraí conseguiu a virada, aproveitando melhor as oportunidades criadas e administrando o resultado até o apito final. Apesar das tentativas do CRA em buscar o empate, o placar permaneceu favorável aos visitantes.

Momento de atenção e foco na recuperação

Com o resultado, o CRA soma sua segunda derrota seguida no campeonato, situação que acende o alerta, mas ainda mantém a equipe viva na briga por recuperação. O técnico Carlos Eduardo destacou a necessidade de corrigir erros, manter a confiança do elenco e focar no próximo compromisso.

Agora, o time de Aquidauana terá a chance de reabilitação fora de casa. O próximo jogo do CRA será contra o Bataguassu, na terça-feira, dia 04 de fevereiro, no Estádio João de Souza, em Bataguassu. A expectativa é de uma reação imediata para retomar o caminho das vitórias no estadual.