Acessibilidade

01 de Fevereiro de 2026 • 12:33

Buscar

Últimas notícias
X
Futebol

CRA é derrotado pelo Naviraiense por 2 a 1 no Estádio Noroeste

O próximo jogo do CRA será contra o Bataguassu, na terça-feira, dia 04 de fevereiro, no Estádio João de Souza, em Bataguassu

Redação

Publicado em 01/02/2026 às 08:28

Atualizado em 01/02/2026 às 08:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

CRATV

O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) foi derrotado por 2 a 1 pelo Naviraiense na tarde de ontem (31/01), em partida válida pela Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O confronto foi realizado no Estádio Noroeste, em Aquidauana, e marcou a segunda derrota consecutiva da equipe aquidauanense na competição, desta vez diante de sua torcida.

O CRA começou melhor e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Geandro, levando entusiasmo aos torcedores presentes no estádio. No entanto, a reação do time visitante não demorou. O Naviraiense chegou ao empate ainda na etapa inicial, equilibrando a partida e aumentando a pressão sobre o time da casa.

O time de Naviraí conseguiu a virada, aproveitando melhor as oportunidades criadas e administrando o resultado até o apito final. Apesar das tentativas do CRA em buscar o empate, o placar permaneceu favorável aos visitantes.

Momento de atenção e foco na recuperação

Com o resultado, o CRA soma sua segunda derrota seguida no campeonato, situação que acende o alerta, mas ainda mantém a equipe viva na briga por recuperação. O técnico Carlos Eduardo destacou a necessidade de corrigir erros, manter a confiança do elenco e focar no próximo compromisso.

Agora, o time de Aquidauana terá a chance de reabilitação fora de casa. O próximo jogo do CRA será contra o Bataguassu, na terça-feira, dia 04 de fevereiro, no Estádio João de Souza, em Bataguassu. A expectativa é de uma reação imediata para retomar o caminho das vitórias no estadual.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Tempo

Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

Saúde

CAPS realiza ação do Janeiro Branco na Lagoa Comprida em Aquidauana

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

Luto

Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

Publicidade

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

ÚLTIMAS

Atenção

Anastácio inicia 1ª Vigência 2026 do Programa Bolsa Família

A administração municipal alerta para que os cidadãos não deixem para procurar o serviço na última hora, a fim de evitar filas e garantir um atendimento ágil

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

A programação esportiva inclui categorias para diferentes perfis

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo