CRAS I realiza atendimento itinerante para comunidades de Aquidauana

Divulgação

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I) realizará nesta terça-feira, 6 de maio, das 8h às 12h, um Atendimento Itinerante especialmente voltado aos moradores dos bairros Indaiá I, II, III, IV e da Comunidade São Padre Pio.

A ação pretende facilitar o acesso da população a serviços essenciais de assistência social, promovendo inclusão e cidadania.

Durante o atendimento, os moradores poderão realizar o cadastro ou a atualização no CadÚnico, obter informações sobre o Programa Bolsa Família, consultar desbloqueios, atualizar a folha do NIS, além de receber orientações sobre certidão de nascimento, emissão de identidade, BPC/LOAS, INSS e Passe Livre do Idoso. Também serão feitos encaminhamentos para outras políticas públicas, conforme a necessidade de cada família.

Para ser atendido, é fundamental apresentar alguns documentos. São eles: CPF, RG, Título de Eleitor, certidão de nascimento de todos os moradores da residência e comprovante de residência atualizado.

A iniciativa do CRAS I busca aproximar os serviços públicos das comunidades, garantindo que mais pessoas tenham acesso aos seus direitos de forma prática, acolhedora e descentralizada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente