Delegacia Regional de Aquidauana adere a paralisação de policiais civis

Divulgação

A Delegacia Regional de Aquidauana, junto com as delegacias de Anastácio, aderiu à paralisação estadual promovida pelos policiais civis. Durante o período de 24 horas, apenas serviços essenciais estarão disponíveis, com atendimento restrito a casos de flagrantes, medidas protetivas e locais com vítimas. O registro de boletins de ocorrência e o atendimento ao público estão suspensos.



A manifestação ocorre em frente à 1ª DP de Aquidauana e visa pressionar o Governo do Estado a cumprir acordos salariais previamente estabelecidos.



O presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), Alexandre Barbosa, afirmou que o Governo havia prometido elevar o salário dos policiais para o 6º lugar no país, mas não cumpriu a promessa.

Manifestação em frente da DP de Anastácio - Divulgação



“O acordo previa um aumento de 30% parcelado em três anos, mas isso não se concretizou”, declarou Barbosa. Ele também ressaltou que o Governo havia se comprometido a incorporar o auxílio-alimentação de R$ 400 ao salário, o que também não ocorreu.



Esse acordo estava previsto para entrar em vigor em agosto deste ano. Alexandre informou ainda que, nesta quarta-feira (18), o Governo enviou uma nova proposta, que inclui a incorporação do auxílio-alimentação e um valor de R$ 130 para as classes iniciais. No entanto, a categoria decidirá sobre a proposta no próximo sábado (21).



Atualmente, cerca de 1.600 policiais civis estão ativos no Estado. A paralisação está programada para durar até às 8 horas de sexta-feira (20).