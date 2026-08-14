Desfile dos 134 anos movimenta região central de Aquidauana neste sábado

Apresentação em frente ao palanque das autoridades, montado no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Teodoro Rondon / Divulgação

O desfile cívico, escolar e militar em comemoração aos 134 anos de Aquidauana acontece na manhã deste sábado (15), reunindo escolas, bandas, fanfarras, entidades, projetos comunitários e forças de segurança na região central da cidade.

A programação terá início às 07h30, na Praça dos Estudantes, no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Sete de Setembro, com o hasteamento dos pavilhões. O desfile está previsto para começar às 08h.

Neste ano, as comemorações pelo aniversário do município têm como tema “Tradição que Inspira, Futuro que Transborda”. O desfile é uma das principais atividades da programação dos 134 anos e deverá reunir representantes de diferentes setores da comunidade.

Entre os participantes estão instituições de ensino das redes municipal, estadual e privada, além de projetos esportivos, organizações sociais, associações culturais e religiosas. A Colônia Nova também estará presente, representando a comunidade indígena.

As secretarias municipais participarão apresentando ações e serviços desenvolvidos em áreas como assistência social, saúde, cultura, meio ambiente, produção, obras, gestão estratégica e educação.

Bandas e fanfarras também integram a programação e acompanharão parte das delegações ao longo do percurso. Os participantes deverão levar ao público temas relacionados à educação, cultura, esporte, cidadania e à história de Aquidauana.

Escolas e entidades

Entre as instituições confirmadas estão centros municipais de educação infantil, escolas municipais e indígenas, escolas estaduais, Sesi (Serviço Social da Indústria), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Universidade Anhanguera, AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), AAH (Associação Aquidauanense de Handebol) e Escola de Futebol B10.

Também participam grupos culturais, religiosos e comunitários, além da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, Comitê em Defesa da Vida, ONG Igualdade para Todos, As Patroas, As Muié do Pantanal, Os Caipiras da Nova, Associação Cultural dos Povos de Matrizes Africanas de Aquidauana e Anastácio e Lutuma Dias, entre outras entidades.

A programação ainda contará com a participação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Bombeiros do Amanhã, Polo Base de Aquidauana da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) e outras instituições.

Forças de segurança encerram programação

O encerramento do desfile ficará por conta das forças de segurança e instituições militares. Estão previstas as participações da Polícia Civil, Polícia Científica, Batalhão da PMA (Polícia Militar Ambiental), 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia e Combate).