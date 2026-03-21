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Dia serÃ¡ quente em Aquidauana e regiÃ£o neste sÃ¡bado

HÃ¡ uma previsÃ£o baixa de chuva em alguns pontos da cidade

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 21/03/2026 Ã s 06:05

Atualizado em 21/03/2026 Ã s 06:37

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Tempo em Aquidauana / VocÃª RepÃ³rter

A previsão do tempo para este sábado (21) em Aquidauana (MS) indica um dia típico de verão na região, com calor e possibilidade isolada de chuva ao longo da tarde.

As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 32°C no período mais quente do dia. O sol aparece entre nuvens durante a maior parte do tempo, contribuindo para a sensação de calor e abafamento.

De acordo com a previsão, há uma pequena chance de chuva, especialmente no início da tarde. No entanto, essas precipitações devem ocorrer de forma bastante localizada, atingindo apenas alguns pontos da cidade, sem expectativa de temporais ou acumulados significativos.

A umidade relativa do ar tende a ficar mais elevada, o que pode intensificar a sensação térmica. Já os ventos permanecem fracos a moderados, sem grandes mudanças no cenário climático ao longo do dia.

Para quem pretende sair, a recomendação é manter-se hidratado, usar protetor solar e, por precaução, considerar levar um guarda-chuva — principalmente no período da tarde, quando há maior possibilidade de pancadas isoladas.

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