Domingo será de tempo firme e calor em Aquidauana

Em Piraputanga, céu amanheceu nublado mas sol deve sair logo mais
Voce Repórter
Os moradores de Aquidauana terão um domingo (28) de tempo estável e sem previsão de chuva. O sol deve predominar ao longo do dia, favorecendo temperaturas agradáveis nas primeiras horas da manhã e calor durante a tarde.
De acordo com a previsão do tempo, os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C, proporcionando um dia típico de inverno no Mato Grosso do Sul, com manhã mais fresca e aquecimento gradual ao longo do período diurno. A possibilidade de chuva é praticamente nula, mantendo o tempo seco em toda a região.
Para a segunda-feira (29), a tendência é de poucas mudanças nas condições meteorológicas. A previsão indica um dia bastante semelhante, com temperaturas próximas às registradas neste domingo e sem expectativa de chuva, mantendo o predomínio do tempo firme e do céu com poucas nuvens.
A recomendação é que a população aproveite o período de tempo seco, mas mantenha atenção à hidratação, especialmente durante as horas mais quentes da tarde, quando a sensação de calor tende a aumentar.
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