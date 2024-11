Estudante indígena de Aquidauana discursa para Ministro da Educação

Carlos Henrique Francisco é e Aquidauana / Você Repórter

Em um evento realizado na última quarta-feira (13), no Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o estudante indígena Carlos Henrique Francisco, de 17 anos, da Aldeia Água Branca, do Distrito de Taunay, em Aquidauana, teve a oportunidade de discursar para o Ministro da Educação, Camilo Santana.

Carlos, que é aluno do Curso Técnico Integrado de Informática do IFMS de Aquidauana e beneficiário do programa Pé-de-Meia, compartilhou sua experiência e os impactos do auxílio na sua trajetória acadêmica. O evento também marcou o anúncio de novos investimentos na educação de Mato Grosso do Sul, com foco em ampliação de programas e infraestrutura educacional.

Carlos Henrique percorre diariamente cerca de 120 km para estudar no IFMS, saindo da aldeia onde mora. Ele destacou a importância do programa Pé-de-Meia, uma iniciativa do governo federal que oferece uma poupança de incentivo para estudantes do ensino médio, especialmente para aqueles de escolas públicas, como os alunos do IFMS. “O Pé-de-Meia tem e teve um impacto transformador na nossa trajetória enquanto estudantes, não só pelo apoio financeiro, mas também por ter se tornado um pilar para o nosso crescimento acadêmico. Com a segurança e a dignidade que vêm com esse auxílio, podemos sonhar mais alto e permanecer na nossa jornada educacional, desenvolvendo nosso potencial ao máximo”, afirmou Carlos.

O evento em Campo Grande contou com a presença do Ministro Camilo Santana, que, ao lado do governador do estado, Eduardo Riedel, anunciou o investimento de R$ 505 milhões na educação de Mato Grosso do Sul, recursos provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O ministro também formalizou a ampliação do Pé-de-Meia no estado, que vai beneficiar 43,7 mil estudantes em 2024, com um total de R$ 76,2 milhões previstos para o pagamento das parcelas do programa.

A presença de Carlos Henrique Francisco no evento simboliza a importância das políticas públicas voltadas para a inclusão e valorização da educação indígena, e o papel transformador de programas como o Pé-de-Meia no fortalecimento do potencial acadêmico e social de jovens indígenas em Mato Grosso do Sul.