Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

O Pantaneiro

A tradicional Feira da Estação volta a movimentar a Estação Rodoviária de Aquidauana neste sábado (27), reunindo moradores e visitantes para uma noite de lazer, cultura e valorização dos produtores locais. O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.

Consolidada como um dos principais eventos culturais e gastronômicos do município, a feira oferece ao público uma grande variedade de opções de gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar, fortalecendo o comércio local e incentivando os pequenos empreendedores da região.

Além das barracas com comidas típicas, doces, bebidas e produtos artesanais, os visitantes poderão aproveitar uma programação especial com música ao vivo, criando um ambiente agradável para reunir amigos e familiares.

Pensando também nas crianças, a organização preparou um espaço kids, com brinquedos e atividades recreativas, garantindo diversão para toda a família durante o evento.

A expectativa é de mais uma edição com grande participação do público, reforçando a Feira da Estação como um importante espaço de convivência, incentivo à economia criativa e promoção da cultura regional.

A organização convida toda a população de Aquidauana e visitantes da região para prestigiar os expositores, saborear a culinária local e aproveitar uma noite especial na Estação Rodoviária.