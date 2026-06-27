Acessibilidade

27 de Junho de 2026 • 13:20

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.

Redação

Publicado em 27/06/2026 às 08:06

Atualizado em 27/06/2026 às 08:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A tradicional Feira da Estação volta a movimentar a Estação Rodoviária de Aquidauana neste sábado (27), reunindo moradores e visitantes para uma noite de lazer, cultura e valorização dos produtores locais. O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.

Consolidada como um dos principais eventos culturais e gastronômicos do município, a feira oferece ao público uma grande variedade de opções de gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar, fortalecendo o comércio local e incentivando os pequenos empreendedores da região.

Além das barracas com comidas típicas, doces, bebidas e produtos artesanais, os visitantes poderão aproveitar uma programação especial com música ao vivo, criando um ambiente agradável para reunir amigos e familiares.

Pensando também nas crianças, a organização preparou um espaço kids, com brinquedos e atividades recreativas, garantindo diversão para toda a família durante o evento.

A expectativa é de mais uma edição com grande participação do público, reforçando a Feira da Estação como um importante espaço de convivência, incentivo à economia criativa e promoção da cultura regional.

A organização convida toda a população de Aquidauana e visitantes da região para prestigiar os expositores, saborear a culinária local e aproveitar uma noite especial na Estação Rodoviária.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade animal

Campanha arrecadará cobertores para ajudar cães e gatos em Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas nesta sexta-feira

Meteorologia

Aquidauana tem amanhecer frio, mas temperaturas sobem nesta sexta

Após mínima de 9°C registrada na quinta-feira, termômetros podem chegar aos 25°C; tendência é de aquecimento gradual no fim de semana

Canal de comunicação

Lei que cria QR Codes em postes é sancionada em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana no alto do pódio

Prefeito parabeniza time de futsal masculino da Escola Dóris por título estadual

ÚLTIMAS

Susto e prejuízo na capital

Acidente entre carro de autoescola e veículo de idosa deixa aluno ferido

Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Angústia

Família busca por paraguaio desaparecido durante trabalho em MS

Renato Roa Aguilera, de 35 anos, é de Bela Vista do Norte, no Paraguai, e desapareceu em um acampamento rural em Porto Murtinho, região conhecida como Campo dos Índios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo