30 de Novembro de 2025 • 18:16

Aquidauana

Frei Pedro toma posse como novo Bispo da Diocese de Jardim

Aquidauanenses participaram da celebração solene neste Domingo, 30/11

Redação

Publicado em 30/11/2025 às 17:04

Atualizado em 30/11/2025 às 17:20

Pascom Aquidauana

A cidade de Jardim (MS) viveu, neste domingo, 30 de novembro, um momento histórico para a Igreja Católica regional: a posse do novo bispo diocesano, frei Pedro Cesario Palma, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A celebração reuniu fiéis de diversas paróquias de Mato Grosso do Sul, que lotaram a igreja para acolher o novo pastor. Entre os presentes, destacou-se uma caravana vinda de Aquidauana, que marcou presença com alegria e devoção.

A nomeação de frei Pedro para a Diocese de Jardim foi anunciada pelo Papa Leão XIV em 22 de agosto. Desde então, a expectativa pela chegada do novo bispo mobilizou as comunidades locais, que prepararam um acolhimento caloroso. A cerimônia deste domingo destacou elementos da tradição católica, com ritos de posse, bênçãos e mensagens de esperança para a nova missão episcopal.

Uma trajetória marcada pelo serviço

Frei Pedro Cesario Palma nasceu em 15 de agosto de 1961, em Lavrinha, distrito de Pinhalão (PR). Filho de José Palma e Maria de Jesus Palma, ingressou no seminário ainda jovem, em 1977, na cidade de Uraí. Recebeu o hábito capuchinho em 1987 e professou os votos perpétuos em 1991. Sua ordenação presbiteral ocorreu em 22 de fevereiro de 1992, pelas mãos de dom Conrado Walter, então bispo de Jacarezinho (PR).

Ao longo de sua trajetória religiosa, frei Pedro assumiu inúmeras funções na Província do Paraná e Santa Catarina dos Capuchinhos. Atuou como missionário popular, professor de Filosofia e Teologia, diretor de seminário, formador de vocacionados, pároco, vigário paroquial e membro do Governo Provincial — sendo, inclusive, ministro provincial por duas gestões.

Sua formação acadêmica também é extensa: além da Filosofia e Teologia, é pós-graduado pela PUC-Minas, mestre em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma e possui formação em Jornalismo.

Da missão em Umuarama para o Mato Grosso do Sul

Até sua nomeação episcopal, frei Pedro era pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Umuarama (PR), onde também integrava o Conselho Econômico e de Presbíteros da diocese. Agora, assume o desafio de conduzir a Diocese de Jardim, que abrange diversos municípios do sudoeste sul-mato-grossense.

Celebração marcada por fé, emoção e acolhimento

Durante a missa de posse, frei Pedro agradeceu a confiança e reconheceu a responsabilidade da missão recebida. Em sua homilia, destacou o compromisso com o diálogo, a evangelização e o cuidado com as comunidades mais simples. Também fez menção à importância da participação das paróquias e do apoio do povo de Deus na caminhada pastoral.

Fiéis de Jardim, Bonito, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista e Aquidauana celebraram juntos este novo capítulo da Igreja local. A presença da caravana aquidauanense trouxe ainda mais brilho à cerimônia, representando a união das comunidades vizinhas em torno de um mesmo ideal de fé.

Ao final da celebração, abraços, fotos e manifestações de carinho reafirmaram o simbolismo da data. Com o início do ministério episcopal de dom Pedro Cesario Palma, a Diocese de Jardim inicia uma nova etapa, carregada de esperança, renovação e compromisso com o Evangelho.

ÚLTIMAS

Serviços

Projeto Navio leva assistência e vigilância em saúde ao Pantanal

Expedição atendeu mais de 460 moradores ribeirinhos em áreas isoladas do Rio Paraguai

Polícia

Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

Vigilância Sanitária da SES executou ações educativas e fiscalizatórias relacionadas aos principais fatores de risco para o câncer, como parte da programação da semana de prevenção

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

