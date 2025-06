Frente fria provoca geadas e frio intenso em Aquidauana e região a partir desta terça-feira

Termômetro marcou 7° graus por volta das 5h40 da manhã / Divulgação

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sistema de alta pressão atmosférica que atua sobre o estado provoca queda acentuada nas temperaturas, ventos persistentes do sul e formação de nevoeiros nas áreas de serra e vales, como é o caso de distritos de Aquidauana e região pantaneira próxima.

A semana começou com mudanças significativas no tempo em Mato Grosso do Sul, e a região de Aquidauana já sente os efeitos de uma intensa frente fria que avança sobre o estado. A partir desta terça-feira (24), o clima fica estável, porém com temperaturas extremamente baixas, céu aberto e possibilidade de geadas, principalmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

A expectativa é de mínimas entre 5°C e 8°C em Aquidauana entre terça e quarta-feira (25), podendo ser ainda mais baixas em áreas rurais e próximas a morros. Em regiões ao sul do estado, os termômetros devem marcar entre 1°C e 3°C, com possibilidade de valores negativos. As máximas não devem ultrapassar os 20°C, mantendo o frio durante todo o dia.

Além do frio, os ventos continuam soprando com intensidade moderada a forte, variando de 30 a 50 km/h, com rajadas pontuais que podem ultrapassar os 60 km/h em pontos isolados, o que pode aumentar a sensação de frio.

Na quinta-feira (26) e sexta-feira (27), uma nova frente fria deve trazer instabilidade de volta para o estado, elevando ligeiramente as temperaturas durante o dia, mas mantendo as manhãs geladas. A previsão é de aumento na nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas, com risco de tempestades localizadas na metade sul de Mato Grosso do Sul.

Em Aquidauana, os termômetros devem registrar mínimas entre 13°C e 15°C e máximas de até 26°C na sexta-feira, com ventos mudando de direção ao longo do dia — do norte para o sul — mantendo a instabilidade no ar.

O Cemtec alerta que as condições de frio intenso, nevoeiros e variações bruscas de temperatura devem se estender até o final do mês, exigindo atenção especial da população, especialmente com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Dicas para enfrentar o frio: manter-se agasalhado, evitar exposição prolongada ao vento e ao ar frio, hidratar-se bem e estar atento às mudanças no tempo, principalmente em áreas rurais.

