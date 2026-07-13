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Aquidauana

Hospital Funrural inicia Pronto Atendimento 24 horas e amplia rede de urgência

Novo serviço passa a atender casos de menor complexidade e busca desafogar o Hospital Regional

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 13:45

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Serviços do novo Pronto Atendimento 24 horas do Hospital Funrural já estão em funcionamento / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Os serviços do novo Pronto Atendimento 24 horas do Hospital Funrural/Joaquim Corrêa de Albuquerque, mantido pela Sociedade Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar, já estão funcionando em Aquidauana. As atividades foram abertas nesta segunda-feira (13) e marcam a ampliação na oferta de serviços de urgência e emergência no município, visando desafogar o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

A cerimônia que marcou o início do novo Pronto Atendimento contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), dos vereadores Sargento Cruz (PP), Ana Saravy (PV), Nilson Pontim (PSDB), Marquinhos Taxista (PT) e Valter Neves (PP), além de profissionais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) e da equipe do Hospital Funrural.

O ato também foi marcado por um momento de oração e bênção conduzido pelos pastores Vagner Romero, da Igreja Voz de Deus, e José Luiz, da Igreja Pentecostal Formosa, que pediram proteção aos profissionais e pacientes que serão atendidos na unidade.

Hospital Funrural inicia atendimento 24 horas e amplia rede de urgência em Aquidauana2

O novo serviço é resultado da parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau, o Governo do Estado e a direção do Hospital Funrural.

Segundo a administração municipal, o Pronto Atendimento funcionará de forma ininterrupta, oferecendo assistência em casos de urgência e emergência de menor complexidade. A expectativa é reorganizar o fluxo de pacientes na rede pública, proporcionando atendimento mais ágil e contribuindo para reduzir a demanda no Hospital Regional.

Hospital Funrural inicia atendimento 24 horas e amplia rede de urgência em Aquidauana3

"Este é um momento histórico para Aquidauana. Sabemos da necessidade da população por um atendimento de urgência 24 horas e trabalhamos com responsabilidade para tornar esse serviço realidade. Além de ampliar o acesso à assistência, o Pronto Atendimento vai desafogar a demanda das demais unidades de saúde, garantindo mais agilidade e um atendimento mais digno e humanizado", afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

Hospital Funrural inicia atendimento 24 horas e amplia rede de urgência em Aquidauana6

O diretor do Hospital Funrural, Eulálio Barbosa, destacou que a equipe passou por preparação para iniciar o novo serviço.

"A abertura do Pronto Atendimento representa um novo momento para o Hospital Funrural. Toda a equipe está empenhada em oferecer um serviço de qualidade, com organização, estrutura adequada e profissionais comprometidos em cuidar da população", disse.

Hospital Funrural inicia atendimento 24 horas e amplia rede de urgência em Aquidauana4

A diretora clínica, Auracélia Marques, ressaltou que os pacientes serão recebidos por uma equipe preparada para prestar assistência de forma rápida e humanizada.

"Nossa equipe está preparada para receber os pacientes com acolhimento, responsabilidade e agilidade. O objetivo é prestar uma assistência qualificada, garantindo atendimento humanizado e resolutivo para quem precisar dos serviços de urgência e emergência", afirmou.

Hospital Funrural inicia atendimento 24 horas e amplia rede de urgência em Aquidauana7

Estrutura foi preparada nos últimos meses

A implantação do Pronto Atendimento 24 horas foi precedida por uma série de adequações estruturais no Hospital Funrural. Em fevereiro deste ano, o prefeito Mauro do Atlântico e a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, acompanharam as obras e os preparativos para a instalação do serviço.

Na ocasião, a administração municipal informou que o novo atendimento também foi planejado para atender ao crescimento da demanda por serviços de saúde na região, impulsionado pelo aumento do fluxo de pessoas com a consolidação da nova rota da BR-419, fortalecendo a capacidade de resposta da rede pública de saúde de Aquidauana.

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*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

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