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Identificada vítima fatal em acidente em Piraputanga

Osmar Alexandre Soares, de 57 anos, estava na MS-450, sentido Piraputanga para Palmeiras quando perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos

Redação

Publicado em 28/06/2026 às 20:12

Atualizado em 28/06/2026 às 20:37

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Foi identificado como Osmar Alexandre Soares, de 57 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado no fim da tarde/início da noite deste domingo (28), na conhecida Curva do Vermelho, entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga, em Aquidauana, no Km 14 da rodovia.

As primeiras informações indicam que Osmar teria perdido o controle da motocicleta ao passar pela curva, considerada uma das mais acentuadas do trecho. Ele estaria realizando o trajeto no sentido Piraputanga para Palmeiras, provavelmente em um retorno para capital. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Científica, realizam a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Curva do Vermelho é conhecida por exigir atenção redobrada dos condutores devido ao traçado acentuado, especialmente durante o período noturno.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

A reportagem acompanha a ocorrência e trará novas informações assim que forem oficialmente confirmadas.

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