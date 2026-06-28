Identificada vítima fatal em acidente em Piraputanga

Osmar Alexandre Soares, de 57 anos, estava na MS-450, sentido Piraputanga para Palmeiras quando perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos
Foi identificado como Osmar Alexandre Soares, de 57 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado no fim da tarde/início da noite deste domingo (28), na conhecida Curva do Vermelho, entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga, em Aquidauana, no Km 14 da rodovia.
As primeiras informações indicam que Osmar teria perdido o controle da motocicleta ao passar pela curva, considerada uma das mais acentuadas do trecho. Ele estaria realizando o trajeto no sentido Piraputanga para Palmeiras, provavelmente em um retorno para capital. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Equipes da Polícia Científica, realizam a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.
A Curva do Vermelho é conhecida por exigir atenção redobrada dos condutores devido ao traçado acentuado, especialmente durante o período noturno.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
A reportagem acompanha a ocorrência e trará novas informações assim que forem oficialmente confirmadas.
Cultura
O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.
SORTE
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
QUE SUSTO
Dois filhetes foram resgatados pelos Bombeiros, transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS