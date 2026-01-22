Inscrições para 120 vagas em graduações no IFMS em Aquidauana terminam na sexta

As oportunidades são distribuídas em três cursos de tecnologia e engenharia pelo Sisu
Unidade IFMS / IFMS
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até esta sexta-feira, dia 22, as inscrições para 120 vagas em cursos de graduação gratuitos no campus de Aquidauana. As oportunidades são distribuídas em três cursos de tecnologia e engenharia, com entrada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Podem concorrer os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025 e que obtiveram nota acima de zero na redação. Metade das vagas é reservada para políticas de ação afirmativa, destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública.
O resultado da primeira chamada está previsto para 29 de janeiro, com matrículas entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. As aulas da maioria dos cursos, incluindo os de Aquidauana, começam no dia 23 de fevereiro. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo e-mail selecao.graduacao@ifms.edu.br.
