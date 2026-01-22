Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 18:13

Buscar

Últimas notícias
X
Ensino Superior

Inscrições para 120 vagas em graduações no IFMS em Aquidauana terminam na sexta

As oportunidades são distribuídas em três cursos de tecnologia e engenharia pelo Sisu

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 15:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até esta sexta-feira, dia 22, as inscrições para 120 vagas em cursos de graduação gratuitos no campus de Aquidauana. As oportunidades são distribuídas em três cursos de tecnologia e engenharia, com entrada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As vagas disponíveis em Aquidauana são:

  • Engenharia Civil: 40 vagas, turno integral, com início das aulas no primeiro semestre de 2026.
  • Redes de Computadores: 40 vagas, turno noturno, com início das aulas no primeiro semestre.
  • Sistemas para Internet: 40 vagas, turno noturno, com início das aulas também no primeiro semestre.

Podem concorrer os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025 e que obtiveram nota acima de zero na redação. Metade das vagas é reservada para políticas de ação afirmativa, destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública.

Leia Também

• IFMS abre 120 vagas gratuitas para Graduação em Aquidauana

O resultado da primeira chamada está previsto para 29 de janeiro, com matrículas entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. As aulas da maioria dos cursos, incluindo os de Aquidauana, começam no dia 23 de fevereiro. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo e-mail selecao.graduacao@ifms.edu.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Gestante dá à luz em residência no centro de Anastácio

Melhorias

Aquidauana realiza manutenção no entorno da Lagoa Comprida

Oportunidade

UFMS abre vagas para idosos em cursos de graduação em Aquidauana

Campus Aquidauana da UFMS lança nova edição da Revista Pantaneira

UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

Ana Graziele Toledo é reconduzida à direção da UFMS em Aquidauana

Esportes

Novo Horizonte B conquista a Copa Integração do Limão Verde

Publicidade

Clima

Quarta-feira será de calor e céu com poucas nuvens em Aquidauana

ÚLTIMAS

Ações em campo

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

Os interessados podem realizar a inscrição no período até o dia 25 de janeiro de 2026

Oportunidades

Estado autoriza concurso com 194 vagas para Hospital Regional de MS

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo