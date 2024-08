Juliana Monteiro abre o palco da segunda noite da ExpoAqui 2024

Com um show animado, a aquidauanense Juliana Monteiro abriu o palco da segunda noite da ExpoAqui 2024 e cantou para um grande público que compareceu no Parque de Exposições de Aquidauana para comemorar o 132° aniversário da cidade. O evento é organizado pelo Sindicato Rural de Aquidauana.

Show animou a segunda noite da ExpoAqui

Entre as músicas de seu repertório apresentado ao público da ExpoAqui 2024 estão "Mesma Laia" e "Cobaia". Considerada um talento promissor da música sertaneja, Juliana Monteiro tem se destacado no cenário musical como uma revelação. Além de sua carreira na música, Juliana também já foi apresentadora do programa "Meu MS", da TV Morena, onde pôde explorar ainda mais seu amor pelo estado e por suas raízes. Sua versatilidade e carisma a tornaram uma figura querida e respeitada, tanto no meio musical quanto televisivo.