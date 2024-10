Mauro do Atlântico é eleito o 25º prefeito da história de Aquidauana

Mauro Batista, popularmente conhecido como Mauro do Atlântico, do PSDB, foi eleito neste domingo (6) como o novo prefeito de Aquidauana, para um mandato de quatro anos. Mauro será o 25º prefeito da história do município.

Com 100% das urnas apuradas por volta das 17h41, Mauro recebeu 14.692 mil votos, representando 59,89% dos votos válidos, sendo declarado vencedor pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O segundo colocado, Sandro Azambuja, do Avante, obteve 9.448 mil votos, equivalendo a 38,51%. Em terceiro lugar ficou Gilvan Fernandes com 1,60%.

Mauro contou com o apoio do atual prefeito, Odilon Ribeiro, que em abril deste ano confirmou que Mauro seria seu sucessor, além do presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, e do governador Eduardo Riedel.

Biografia do prefeito eleito

Mauro Luiz Batista, de 61 anos, é conhecido como Mauro do Atlântico. Empresário de longa data, ele também tem uma carreira política consolidada, tendo sido vereador e presidente da Câmara Municipal de Aquidauana. Além disso, ocupou os cargos de Secretário de Educação e de Produção do município.

Campanha e alianças

Mauro filiou-se ao PSDB em novembro de 2023, a convite do atual prefeito Odilon Ribeiro e do presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja. Durante as convenções partidárias realizadas em agosto, foi decidido que Mauro seria o candidato oficial do PSDB.

O partido formou uma coligação com o MDB, que indicou Murilo Silva como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Mauro.

Principais propostas do plano de governo

Entre as principais metas da gestão de Mauro, destacam-se a continuidade dos projetos iniciados pela atual administração e um foco em modernizar a gestão pública, incentivar a economia local e fortalecer a infraestrutura educacional e social. Suas principais propostas incluem:

Desburocratização Administrativa : Simplificar os processos administrativos municipais para facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

: Simplificar os processos administrativos municipais para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. Parcerias com Universidades e Órgãos de Pesquisa : Fomentar a inovação e o empreendedorismo local, com foco em setores estratégicos como turismo, comércio e agronegócio.

: Fomentar a inovação e o empreendedorismo local, com foco em setores estratégicos como turismo, comércio e agronegócio. Incentivos para Novas Empresas : Criar políticas de estímulo para a abertura de novos negócios e a facilitação das operações de empresas já estabelecidas.

: Criar políticas de estímulo para a abertura de novos negócios e a facilitação das operações de empresas já estabelecidas. Apoio à Educação : Aumentar o número de vagas nas escolas municipais através da ampliação, reforma e construção de novas unidades, além de implantar gradualmente o sistema de ensino em tempo integral.

: Aumentar o número de vagas nas escolas municipais através da ampliação, reforma e construção de novas unidades, além de implantar gradualmente o sistema de ensino em tempo integral. Segurança nas Escolas : Criar uma central de monitoramento escolar com câmeras de segurança para aumentar a proteção dos estudantes.

: Criar uma central de monitoramento escolar com câmeras de segurança para aumentar a proteção dos estudantes. Qualificação de Profissionais da Educação : Capacitar professores em ferramentas digitais e informatizar as escolas, incluindo a criação de laboratórios de informática e salas multimídia.

: Capacitar professores em ferramentas digitais e informatizar as escolas, incluindo a criação de laboratórios de informática e salas multimídia. Saneamento e Habitação : Priorizar a construção de moradias populares para famílias vulneráveis, além da expansão e modernização dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do programa Bolsa Família.

: Priorizar a construção de moradias populares para famílias vulneráveis, além da expansão e modernização dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do programa Bolsa Família. Desenvolvimento Social : Ampliar o programa "Prefeitura mais perto de você", levando serviços essenciais a distritos, aldeias e assentamentos, em parceria com o Judiciário e outros órgãos.

: Ampliar o programa "Prefeitura mais perto de você", levando serviços essenciais a distritos, aldeias e assentamentos, em parceria com o Judiciário e outros órgãos. Saúde : Viabilizar a construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem e garantir o abastecimento de medicamentos e materiais essenciais para a Atenção Primária à Saúde, além de adquirir novos veículos para atendimento das demandas de saúde pública.

: Viabilizar a construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem e garantir o abastecimento de medicamentos e materiais essenciais para a Atenção Primária à Saúde, além de adquirir novos veículos para atendimento das demandas de saúde pública. Assistência Social: Fortalecer o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAIF), e implantar programas de geração de renda e qualificação profissional.