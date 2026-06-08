Mutirão Cidade Limpa começa nesta segunda-feira em cinco bairros de Aquidauana

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A partir de hoje, 8 de junho, as equipes da Prefeitura de Aquidauana realizam o Mutirão Cidade Limpa nos bairros Vila Pinheiro, Aldeia Tico Lipu, Jardim Aeroporto, Jardim Pantanal e Arara Azul. As ações incluem limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos.

A prefeitura orienta os moradores a fazer sua parte e colaborar com o mutirão, colocando os materiais para recolhimento de forma organizada. Uma cidade mais limpa é responsabilidade de todos.

Além de contribuir para a conservação dos bairros, a ação ajuda no combate a doenças e melhora a qualidade de vida da população. Após a conclusão dos serviços, haverá fiscalização dos terrenos conforme a Lei Municipal nº 2.558/2018. A prefeitura convoca a população a participar do esforço conjunto para cuidar de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!