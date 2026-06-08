Mutirão Cidade Limpa começa nesta segunda-feira em cinco bairros de Aquidauana

Ações de limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos atendem Vila Pinheiro, Aldeia Tico Lipu, Jardim Aeroporto, Jardim Pantanal e Arara Azul
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A partir de hoje, 8 de junho, as equipes da Prefeitura de Aquidauana realizam o Mutirão Cidade Limpa nos bairros Vila Pinheiro, Aldeia Tico Lipu, Jardim Aeroporto, Jardim Pantanal e Arara Azul. As ações incluem limpeza e retirada de lixo, galhos e entulhos.
A prefeitura orienta os moradores a fazer sua parte e colaborar com o mutirão, colocando os materiais para recolhimento de forma organizada. Uma cidade mais limpa é responsabilidade de todos.
Além de contribuir para a conservação dos bairros, a ação ajuda no combate a doenças e melhora a qualidade de vida da população. Após a conclusão dos serviços, haverá fiscalização dos terrenos conforme a Lei Municipal nº 2.558/2018. A prefeitura convoca a população a participar do esforço conjunto para cuidar de Aquidauana.
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