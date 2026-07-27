Nova ponte sobre o Rio Aquidauana libera acesso entre BR-419 e BR-262

Condutores já podem trafegar pelo trecho asfaltado recém-concluído na BR-419, incluindo a nova ponte sobre o Rio Aquidauana / Divulgação

Condutores já podem trafegar pelo trecho asfaltado recém-concluído na BR-419, incluindo a nova ponte sobre o Rio Aquidauana, que passa a integrar rota alternativo e encurtada de acesso entre Aquidauana, Anastácio e a BR-262. A liberação foi anunciada pela Prefeitura de Aquidauana, que orienta os condutores a manterem velocidade reduzida e atenção redobrada ao longo do percurso.

O trecho liberado compreende o acesso da BR-419, passando pelo rodoanel da MS-450, nas proximidades do Hospital Funrural, até o Sindicato Rural de Anastácio, incluindo a travessia pela nova ponte sobre o Rio Aquidauana.

Com a conclusão da estrutura, veículos leves e pesados que chegam à região pela BR-419 e pelas rodovias estaduais passam a contar com um acesso direto à BR-262, sem a necessidade de atravessar o perímetro urbano de Aquidauana. A nova ligação também beneficia motoristas que seguem de Campo Grande, Terenos e Dois Irmãos do Buriti, reduzindo o fluxo nas áreas centrais dos dois municípios.

A ponte possui 397 metros de extensão em concreto armado e integra as obras de implantação da BR-419, considerada estratégica para a logística de Mato Grosso do Sul por fazer parte do corredor que conectará o estado à Rota Bioceânica, ligando o Brasil aos portos do norte do Chile, por meio do Paraguai e da Argentina.

Além da nova ponte, o empreendimento contempla aproximadamente 55 quilômetros de rodovia, divididos em dois segmentos - um entre a ponte sobre o Rio Taboco e o primeiro acesso a Aquidauana, já concluído, e outro entre o contorno de Aquidauana e a BR-262, nas proximidades do Sindicato Rural de Anastácio.

A obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 212,5 milhões do Governo Federal e inclui pavimentação, viadutos, pontes e outras OAEs (Obras de Arte Especiais). O projeto integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e tem como objetivo melhorar a mobilidade, ampliar a segurança viária e fortalecer o desenvolvimento econômico da região por meio da integração logística.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, apesar da liberação do tráfego, os motoristas devem dirigir com cautela, especialmente no trecho do rodoanel da MS-450 e durante a travessia da nova ponte, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.