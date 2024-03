PM de Aquidauana recebe medalha por atuação no combate à violência doméstica

Divulgação

A sargento da Polícia Militar Jaqueline Brites Canhete recebeu, na manhã de hoje, 12, a medalha “Tenente-Coronel PM Ana Neize Baltha”, que reconhece a dedicação e trabalho no combate à violência contra a mulher e no engrandecimento dos seus valores na sociedade sul-mato-grossense.

Foi a primeira vez que a medalha foi entregue. Jaqueline é do Sétimo Batalhão De Polícia Militar, em Aquidauana. A sargento atuou durante dois anos a frente do Promuse, Programa Mulher Segura, na cidade. “Eu atuei dois anos, fiquei afastada, mas nunca deixei de dar atendimento ou orientação para quem me procurava. Neste ano, retornamos os trabalhos e fui agraciada com a indicação. Me senti muito feliz, reconhecida”, pontuou ao site O Pantaneiro.

Ao lado de Jaqueline, o tenente-coronel Carlos Magno destacou sobre a postura, disposição, iniciativa, motivação e profissionalismo da sargento. “Parabéns e que essa medalha sirva como estímulo para continuar com seu exemplo a todos nós. Receba isso como o reconhecimento do efetivo do 7bpm pelo seu incansável trabalho no combate à violência doméstica. Minha especial continência”, reforçou.

PRIMEIRA VEZ DA MEDALHA ENTREGUE

Esta foi a primeira vez que a medalha foi concedida, pois até 2023 era entregue em forma de prêmio, mas em outubro do ano passado foi realizada a conversão. Além do intuito de reconhecer aqueles que demonstraram dedicação e trabalho em favor da luta por igualdade de direitos e por uma segurança pública mais humana e democrática, a honraria criada em 8 de março de 2010 também promover a presença e a participação das mulheres, em igualdade de condições e de atuação profissional na PM.

“Um estado melhor passa necessariamente pela segurança de todas as mulheres. Parabenizo a equipe da (Secretaria de Estado de) Cidadania, que tem feito a diferença no que diz respeito a políticas de enfrentamento a todo tipo de violência, sobretudo as mulheres estão em locais mais distantes como aldeias indígenas. Reconheço o trabalho das mulheres que atuam na linha de frente ou dão apoio necessário para que a nossa segurança pública seja um exemplo nacional”, afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

HOMENAGEM

A medalha leva o nome da tenente-Coronel PM Ana Neize (em memória), que fez história ao ser a primeira mulher da turma de policiais militares formados em 1984, e assim abriu portas para que outras pudessem seguir o mesmo caminho. A oficial dedicou 23 anos de serviço à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

PROTEÇÃO

Em 2023 foram solicitadas 13,7 mil medidas protetivas pela Polícia Civil e concedidas pelo Poder Judiciário a mulheres vítimas de violência. Além disso, o Estado registrou uma queda de 26,2 % dos casos de feminicídios no mesmo período de 2022 para 2023, conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

A delegacia é, geralmente, a primeira porta de acolhimento para tais mulheres, sendo as delegacias especializadas no atendimento à mulher uma ferramenta essencial na política de combate a violência de gênero.

Em 2023 foram elucidados 96% dos feminicídios registrados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, enquanto em 2022 o índice ficou na casa dos 88%, e em 2021 foi de 91%, segundo dados da Sejusp.

No Mato Grosso do Sul, existe uma rede de atendimento estruturada na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, sendo esta a primeira do país, além de serviços descentralizados nos municípios presentes em 12 delegacias de Atendimento à Mulher e 36 Salas Lilás, que contribuem para humanizar o atendimento às mulheres vítimas de violência.