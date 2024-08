PMs são homenageados com Moção de Aplauso

Na primeira Sessão Ordinária do segundo semestre, o vereador Sargento Cruz apresentou uma Moção de Aplauso para as Equipes de Rádio Patrulha e Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. A moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e reconheceu o trabalho excepcional dos policiais envolvidos na solução de um latrocínio ocorrido em Aquidauana.

A Moção de Aplauso destaca o trabalho das seguintes equipes:

- 2º Tenente PM Tiago Teixeira Falcão Alves

- 1º Sargento PM Edmilson da Conceição Balbuena

- 3º Sargento PM Miguel Tomichas Neto

- Cabo PM Aldemir Duarte Ferreira

- Cabo PM Anderson Guia dos Santos

- Cabo PM Rodolfo Morales Bambil

No dia 20 de julho de 2024, as equipes foram acionadas para atender a um crime no Bairro Nova Aquidauana. Com uma resposta rápida e eficaz, realizaram rondas na madrugada do mesmo dia e prenderam o casal responsável pelo latrocínio que vitimou a idosa Juvência Pacheco da Silva, de 79 anos.

Durante a sessão, Sargento Cruz destacou a importância do trabalho realizado pelos policiais: “A Câmara Municipal, através deste ato legislativo, reconhece e aprova com louvor a homenagem que prestamos às Equipes de Rádio Patrulha e Força Tática da Polícia Militar. Com extrema agilidade, seriedade e responsabilidade, encontraram e prenderam os suspeitos do crime. Desejamos sucesso e vida longa à Instituição e que este exemplo sirva de inspiração para seus pares e subordinados”, afirmou Cruz.

A Moção de Aplauso não só celebra a eficiência das equipes no caso específico, mas também reforça o reconhecimento da Câmara Municipal pelo trabalho contínuo das forças de segurança na proteção da comunidade.