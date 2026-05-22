Prazo para o pagamento do IPTU em Aquidauana vence no fim desta sexta-feira

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana lembra que o prazo para o pagamento do IPTU 2026 vence no fim desta sexta-feira, dia 22 de maio. O vencimento havia sido prorrogado, e os contribuintes têm até a meia-noite para quitar o tributo e garantir os descontos oferecidos pelo município.

Os proprietários de imóveis adimplentes até 30 de dezembro de 2025 podem obter 20% de desconto ao optar pelo pagamento em cota única. A prefeitura informa que também é possível parcelar o imposto em até cinco vezes com 10% de desconto.

A administração municipal reforça que cada contribuição ajuda a cidade a avançar com mais investimentos, melhorias e qualidade de vida para todos os moradores. Os contribuintes que precisarem de mais informações podem entrar em contato pelos telefones 67 3240-1400 ou 67 99176-6083. A orientação da prefeitura é que os pagamentos sejam realizados ainda hoje para evitar a perda dos descontos, pois após o vencimento as condições especiais deixam de ser aplicadas.

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