Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 23 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 34 °C ao longo do dia
Você Repórter/ O Pantaneiro
Aquidauana terá uma quarta-feira (07) marcada por instabilidade no tempo, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 34 °C ao longo do dia.
Segundo o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, o que pode ocorrer a qualquer momento, principalmente entre a tarde e a noite. O cenário mantém a tendência observada no dia anterior, quando chuvas atingiram o município.
Na terça-feira, as precipitações provocaram transtornos pontuais, incluindo a falta de energia elétrica em alguns bairros da cidade. No entanto, o fornecimento foi restabelecido em pouco tempo, sem registro de ocorrências mais graves. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças no tempo e redobre os cuidados durante períodos de chuva.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Morre aos 95 anos a anciã Terena Felicina Paulo
Fisiculturista de 28 anos morre após infecção por bactéria "devoradora de carne"
Comerciante conhecido de Jardim morre afogado no rio Miranda
Economia
O resultado consta em levantamento realizado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc
Polícia
Ocorrência foi registrada no bairro Jardim dos Estados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS