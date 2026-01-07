Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma quarta-feira (07) marcada por instabilidade no tempo, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 34 °C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, o que pode ocorrer a qualquer momento, principalmente entre a tarde e a noite. O cenário mantém a tendência observada no dia anterior, quando chuvas atingiram o município.



Na terça-feira, as precipitações provocaram transtornos pontuais, incluindo a falta de energia elétrica em alguns bairros da cidade. No entanto, o fornecimento foi restabelecido em pouco tempo, sem registro de ocorrências mais graves. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças no tempo e redobre os cuidados durante períodos de chuva.

