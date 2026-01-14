Quarta-feira pode ter calor de 36ºC e chance de chuva em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma quarta-feira (14) com tempo instável, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 22°C e máxima de 36°C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de chuvas, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições climáticas, especialmente durante deslocamentos e atividades externas.



Embora a previsão indique chuva, o dia amanheceu ensolarado e com céu sem nuvens.

