14 de Janeiro de 2026 • 10:04

Clima

Quarta-feira pode ter calor de 36ºC e chance de chuva em Aquidauana

A população deve ficar atenta às condições climáticas, especialmente durante deslocamentos e atividades externas

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 07:10

Atualizado em 14/01/2026 às 07:24

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma quarta-feira (14) com tempo instável, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 22°C e máxima de 36°C ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de chuvas, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições climáticas, especialmente durante deslocamentos e atividades externas.

Embora a previsão indique chuva, o dia amanheceu ensolarado e com céu sem nuvens.

