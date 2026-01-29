Quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em Aquidauana

A temperatura mínima deve ficar em torno de 24°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C ao longo do dia.
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (29) indica calor e instabilidade, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C ao longo do dia. O céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite.
O Inmet alerta que as chuvas podem ocorrer de forma irregular e com intensidade variável, o que exige atenção da população, especialmente durante deslocamentos e em áreas mais suscetíveis a alagamentos.
A orientação é para que os moradores acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem cuidados básicos durante o período de instabilidade, como evitar áreas abertas durante trovoadas e redobrar a atenção no trânsito.
