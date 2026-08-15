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Sábado de aniversário terá céu claro e calor em Aquidauana

Aquidauana comemora 134 anos neste sábado (15) com tempo firme, temperaturas elevadas e nenhuma previsão de chuva

Redação

Publicado em 15/08/2026 às 06:10

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tempo em Aquidauana

O sábado (15) será de tempo firme e céu claro em Aquidauana, que celebra neste dia seu aniversário de 134 anos. A previsão indica temperaturas entre 20°C e 35°C, sem expectativa de chuva ao longo do dia.

O dia deve começar com temperaturas mais amenas, próximas dos 20°C, mas o calor aumenta rapidamente durante a manhã. No período da tarde, os termômetros podem chegar aos 35°C, mantendo a sensação de calor para quem participar das atividades e comemorações do aniversário do município.

A previsão aponta céu limpo e 0% de possibilidade de chuva, favorecendo a realização de eventos ao ar livre. Também são esperados ventos moderados, principalmente ao longo do dia.

Feriado municipal
Além das condições favoráveis do tempo, o sábado será marcado pela celebração dos 134 anos de Aquidauana. O dia 15 de agosto é feriado municipal em razão do aniversário da cidade.

Com o tempo aberto e o calor predominando, a recomendação para quem for aproveitar o feriado é manter a hidratação, buscar locais com sombra nos períodos mais quentes e utilizar proteção contra o sol.

A previsão, portanto, é de um aniversário com céu azul, muito calor e sem chuva, cenário que deve contribuir para que moradores e visitantes aproveitem as comemorações dos 134 anos de Aquidauana.

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