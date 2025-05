Sábado em Aquidauana será de friozinho com mínima de 11°C e máxima de 22°C

João Éric/ O Pantaneiro

O sábado, 31 de maio de 2025, será de tempo firme e seco em Aquidauana, com céu aberto e predomínio de sol ao longo do dia.

Conforme oCemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a cidade terá temperaturas amenas, com mínima prevista de 11°C e máxima de 22°C.