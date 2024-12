Sábado será de sol e poucas nuvens em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

O último sábado de 2024 promete ser de tempo estável em Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia 28 será marcado por céu com poucas nuvens, ideal para atividades ao ar livre e para quem deseja aproveitar o clima agradável na região.



As temperaturas variam entre uma mínima de 20°C ao amanhecer e uma máxima de 34°C durante a tarde. O calor típico da estação se faz presente, mas com condições meteorológicas favoráveis e sem previsão de chuva.



Moradores e turistas que pretendem desfrutar de passeios pela cidade ou áreas naturais, como o distrito de Piraputanga, podem contar com um dia de sol e boas condições climáticas. É recomendável o uso de protetor solar, roupas leves e hidratação constante para aproveitar o dia com conforto e segurança.