Semana começa com pancadas de chuva e calor em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35 °C ao longo do dia
Você Repórter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar tempo instável nesta segunda-feira (12), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35 °C ao longo do dia.
Segundo o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos do dia. A população deve ficar atenta às mudanças no tempo, principalmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.
