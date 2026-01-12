Semana começa com pancadas de chuva e calor em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta segunda-feira (12), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35 °C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos do dia. A população deve ficar atenta às mudanças no tempo, principalmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

