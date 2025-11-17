Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 08:17

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Semana começa com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 07:10

Atualizado em 17/11/2025 às 07:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A segunda-feira (17) em Aquidauana será de tempo instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima prevista é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC. A variação térmica indica um dia abafado, com possibilidade de chuva em diferentes períodos.

O Inmet reforça a orientação para que a população evite áreas abertas durante trovoadas e redobre os cuidados no trânsito, especialmente em momentos de chuva mais intensa.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Manter vacinação em dia pode render bicicletas em Aquidauana

• Domingo será de tempo nublado e temperatura alta para Aquidauana e Anastácio

• Morre aos 72 anos Ivo Linsmeyer, radialista e defensor dos animais de Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Fogo

Ônibus pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Oportunidade

Semana termina com 36 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

Tragédia

Pastor morre após colisão envolvendo três veículos em Aquidauana

Publicidade

Clima

Aquidauana tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio abre período de matrículas e rematrículas na Rede Municipal

Atendimento nas escolas e CEIs vai de 17 de novembro a 2 de dezembro

Polícia

Operação Narké apreende mais de 8 kg de haxixe enviados por transportadora

Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo