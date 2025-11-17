Semana começa com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC
Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro
A segunda-feira (17) em Aquidauana será de tempo instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A temperatura mínima prevista é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC. A variação térmica indica um dia abafado, com possibilidade de chuva em diferentes períodos.
O Inmet reforça a orientação para que a população evite áreas abertas durante trovoadas e redobre os cuidados no trânsito, especialmente em momentos de chuva mais intensa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira
Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira
Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana
Educação
Atendimento nas escolas e CEIs vai de 17 de novembro a 2 de dezembro
Polícia
Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS