Semana começa com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A segunda-feira (17) em Aquidauana será de tempo instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mínima prevista é de 20ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC. A variação térmica indica um dia abafado, com possibilidade de chuva em diferentes períodos.



O Inmet reforça a orientação para que a população evite áreas abertas durante trovoadas e redobre os cuidados no trânsito, especialmente em momentos de chuva mais intensa.

