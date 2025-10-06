Semana será marcada por calor intenso e baixa umidade em Aquidauana e Anastácio

O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio devem enfrentar uma semana de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo permanece firme na maior parte do período, com previsão de chuva isolada apenas na segunda-feira, seguida por dias de forte calor e ar seco.

Nesta segunda-feira (6), há possibilidade de tempestades localizadas em parte da região. As temperaturas variam entre 20 °C e 37 °C, e o dia deve ser de instabilidade, com pancadas fortes em pontos isolados.

Na terça-feira (7), o clima fica mais ameno, com mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. O sol aparece com menos intensidade, proporcionando um intervalo de alívio térmico após o calor do início da semana.

A partir da quarta-feira (8), o sol volta a predominar, e as temperaturas sobem novamente, chegando a 34 °C. O tempo firme e seco deve continuar na quinta (9) e na sexta-feira (10), com máximas entre 34 °C e 35 °C e mínimas próximas de 21 °C e 22 °C, típicas da primavera no Pantanal sul-mato-grossense.

O Inmet mantém alertas de baixa umidade para o início da semana, com índices que podem cair entre 12% e 20%, níveis considerados críticos para a saúde. O órgão recomenda hidratação constante, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, suspender atividades físicas intensas e umidificar ambientes internos.

O clima seco aumenta o risco de incêndios florestais e desconfortos respiratórios, exigindo atenção redobrada de moradores e produtores rurais.

Com previsão de céu limpo e calor persistente, a semana promete ser típica de transição para o período mais quente do ano, reforçando a necessidade de cuidados com a saúde e o meio ambiente.

