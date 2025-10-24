Sexta-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Temperaturas devem variar entre 21ºC e 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta sexta-feira (24) em Aquidauana indica um dia de calor intenso, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 21ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 34ºC.
O céu deve permanecer com muitas nuvens durante boa parte do dia, o que pode contribuir para a sensação de abafamento. Apesar da chance de chuva, o tempo segue predominantemente quente, típico do clima da região nesta época do ano.
As chuvas isoladas previstas podem ocorrer em pontos específicos da cidade, especialmente no fim da tarde, quando o calor favorece a formação de nuvens carregadas. Ainda assim, não há previsão de acumulados significativos.
