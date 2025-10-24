Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:46

Sexta-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

Temperaturas devem variar entre 21ºC e 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 07:10

Atualizado em 24/10/2025 às 08:04

A previsão do tempo para esta sexta-feira (24) em Aquidauana indica um dia de calor intenso, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 21ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 34ºC.

O céu deve permanecer com muitas nuvens durante boa parte do dia, o que pode contribuir para a sensação de abafamento. Apesar da chance de chuva, o tempo segue predominantemente quente, típico do clima da região nesta época do ano.

As chuvas isoladas previstas podem ocorrer em pontos específicos da cidade, especialmente no fim da tarde, quando o calor favorece a formação de nuvens carregadas. Ainda assim, não há previsão de acumulados significativos.

