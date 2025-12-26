Sexta-feira terá calor e chance de chuva em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (26) indica temperaturas elevadas e instabilidade ao longo do dia, conforme informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os termômetros devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 36°C. O céu permanece com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas em alguns períodos.



A orientação é para que a população fique atenta às condições climáticas, principalmente durante atividades ao ar livre, já que as chuvas podem ocorrer de forma rápida e localizada.

