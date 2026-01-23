Sexta-feira terá calor intenso e tempo abafado em Aquidauana e Anastácio

A previsão indica um dia de sol forte e aumento de nuvens de calor já no período da manhã / O Pantaneiro

Nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, as cidades de Aquidauana e Anastácio terão uma jornada de muito calor e umidade elevada. A previsão indica um dia de sol forte e aumento de nuvens de calor já no período da manhã. As temperaturas devem ficar bastante altas, com máximas podendo alcançar os 36 graus Celsius, enquanto as mínimas ficarão em torno dos 25 graus.

A umidade relativa do ar pode cair para níveis considerados de atenção durante a tarde, especialmente entre as horas mais quentes do dia. Populações mais sensíveis, como idosos e crianças, devem redobrar os cuidados com a hidratação e evitar a exposição prolongada ao sol.

Há previsão de pancadas de chuva passageiras e rápidas a qualquer hora, mas com maior probabilidade de ocorrer no final da tarde e início da noite. Essas chuvas podem ser acompanhadas por rajadas de vento moderadas, que, embora ofereçam um alívio temporário do calor, demandam atenção de motoristas nas rodovias.

A noite deve seguir com tempo parcialmente nublado e temperatura mais amena, sem grande declínio, proporcionando pouco refresco. O fim de semana promete manter o padrão de calor intenso e chuvas isoladas, típico do verão na região pantaneira. A recomendação geral é para o uso de protetor solar, roupas leves e consumo frequente de líquidos ao longo de todo o dia.

