Temperaturas variam entre 11°C e 30°C em Aquidauana neste sábado

Tempo nublado em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com temperaturas baixas neste sábado (19), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima prevista para o dia é de 11°C, enquanto a máxima pode atingir os 30°C.



Ao longo do dia, o céu deve permanecer com muitas nuvens, porém, não há previsão de chuva para o município. A variação térmica marca o retorno de um clima mais ameno nas primeiras horas da manhã, com expectativa de elevação gradual das temperaturas à tarde.



A previsão meteorológica segue sendo monitorada pelos órgãos competentes e pode ser consultada em tempo real no site do Inmet.

