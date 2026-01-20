Terça-feira pode ter calor de 38ºC e chuva em Aquidauana

A orientação é que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre
Aquidauana deve enfrentar mais um dia de tempo instável nesta terça-feira (19), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 23 °C e máxima de 38 °C ao longo do dia.
Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos. A combinação de calor e umidade pode provocar sensação de abafamento. A orientação é que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.
