Terça-feira será de chuva e trovoadas em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma terça-feira (13) com tempo instável, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia.



De acordo com o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As instabilidades podem ocorrer em diferentes períodos, exigindo atenção da população, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!