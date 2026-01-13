Terça-feira será de chuva e trovoadas em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia
Arquivo/ O Pantaneiro
Aquidauana terá uma terça-feira (13) com tempo instável, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As instabilidades podem ocorrer em diferentes períodos, exigindo atenção da população, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.
