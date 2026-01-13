Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 08:53

Clima

Terça-feira será de chuva e trovoadas em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 07:10

Atualizado em 13/01/2026 às 07:25

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma terça-feira (13) com tempo instável, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 35 °C ao longo do dia.

De acordo com o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As instabilidades podem ocorrer em diferentes períodos, exigindo atenção da população, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

