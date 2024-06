Terroir Pantanal inicia oficialmente a primeira produção de vinhos no MS

A vinícola sul-matogrossense Terroir Pantanal, localizada no Distrito de Camisão, em Aquidauana, iniciou nesta semana uma nova fase de sua implantação. Foi realizada nesta segunda-feira, 10 de junho, oficialmente a primeira colheita dos frutos que serão utilizados na fabricação do vinho de rótulo próprio na região pantaneira.

A primeiras uvas colhidas no Terroir Pantanal foram da espécie Chenin Blanc. Cultivada em diversos países como a África do Sul, essa uva é considerada muito versátil e se adapta bem em inúmeras regiões do mundo.

Colaborador durante a colheita no vinhedo do Terroir Pantanal

A vindima inaugural foi acompanhada por toda a equipe do Terroir Pantanal e por um dos sócios, o empresário Gilmar França, que sempre esteve a frente do projeto desde os primeiros passos como a escolha da região onde a vinícola seria implantada e agora comemora a nova fase. "Estamos vivendo um momento muito especial. Isso é o resultado de um grande número de pessoas que se comprometeram e empenharam durante anos", complementou.

Gilmar França, um dos proprietários do Terroir Pantanal, mostra com alegria as primeiras produções.

Atrativo Turístico

Localizado entre a Serra Santa Bárbara e o Morro do Chapéu, em Camisão, o Terroir Pantanal tem se consolidado como um dos principais atrativos turísticos do Mato Grosso do Sul e promete se destacar no Enoturismo brasileiro. As exuberantes paisagens naturais da região se entrelaçam na belíssima arquitetura da vinícola proporcionando um cenário ideal para momentos especiais.

Além de elevar o nome de Aquidauana no cenário turístico, o projeto inovador movimenta a economia local com a oferta de aproximadamente 50 empregos diretos e tem incentivado a implantação de outros estabelecimentos na região como restaurantes e pousadas.

O próximo passo deve ser a construção de um empreendimento de hospedagem de alto padrão que será instalado dentro da vinícola, onde será possível que os visitantes se hospedem e tenham uma experiência completa dentro da própria vinícola e possam acordar com a vista do vinhedo.