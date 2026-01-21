UFMS abre vagas para idosos em cursos de graduação em Aquidauana

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 9 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais para ingresso em cursos de graduação presenciais no município de Aquidauana, por meio do Processo Seletivo PS60+ UFMS 2026. As oportunidades fazem parte do edital publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e visam ampliar o acesso da população idosa ao ensino superior público.



Em Aquidauana, estão disponíveis 9 vagas, distribuídas em diferentes cursos de licenciatura e bacharelado, todos com 1 vaga cada. As oportunidades são para os cursos de Administração (1 vaga), Ciências Biológicas – Licenciatura (1 vaga), Geografia – Bacharelado (1 vaga), Geografia – Licenciatura (1 vaga), História – Licenciatura (1 vaga), Letras – Português/Espanhol – Licenciatura (1 vaga), Letras – Português/Inglês – Licenciatura (1 vaga), Matemática – Licenciatura (1 vaga) e Pedagogia – Licenciatura (1 vaga), conforme consta no Anexo I do edital.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 19 de janeiro a 13 de fevereiro de 2026, por meio do site queroser.ufms.br. Podem participar candidatos com 60 anos completos até a data da matrícula, que tenham realizado o Enem, o Vestibular da UFMS em anos anteriores ou que apresentem histórico escolar do ensino médio e carta de intenção, conforme as regras do edital.



O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para 19 de fevereiro, com divulgação do resultado final no dia 24 de fevereiro. As aulas do primeiro semestre letivo de 2026 na UFMS têm início previsto para 2 de março. A universidade orienta que os candidatos acompanhem todas as etapas e publicações oficiais no Portal de Ingresso da UFMS.

