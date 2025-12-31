Último dia do ano será quente em Aquidauana

O Pantaneiro

A população de Aquidauana e turistas que se preparam para as comemorações de Réveillon vão experimentar um dia de tempo firme e calor típico do verão, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva para esta quarta-feira, segundo o site de meteorologia Climatempo.

De acordo com a previsão, as temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 33 °C, com um dia que começa mais ameno nas primeiras horas da manhã e esquenta bastante ao longo da tarde — clima ideal para atividades ao ar livre e encontros com familiares e amigos.