Último dia do ano será quente em Aquidauana

Calor típico do verão e pouca nebulosidade marcam a virada do ano
A população de Aquidauana e turistas que se preparam para as comemorações de Réveillon vão experimentar um dia de tempo firme e calor típico do verão, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva para esta quarta-feira, segundo o site de meteorologia Climatempo.
De acordo com a previsão, as temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 33 °C, com um dia que começa mais ameno nas primeiras horas da manhã e esquenta bastante ao longo da tarde — clima ideal para atividades ao ar livre e encontros com familiares e amigos.
